Donnapop.it - Ghali e il dolore per la mamma malata di tumore: «Le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta»

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha scoperto che la suaha uned è caduto nello sconforto. Alla madre del cantante, infatti, è statoilper la. L’artista ha pensato di mollare, ha vissuto istanti di tormento, ma poi – alla fine – si è rifugiato nel posto che gli è più caso in assoluto: la musica. In un post fiume sui social,ha annunciato l’uscita del brano Niente panico, canzone che ha scritto proprio per la sua, che ha scoperto di avere ilper la. Ecco le parole forti e toccanti del cantante.e il dramma della madrediper laNulla può raccontare meglio delle parole diil tormento, la paura e la forza che ha sentito dopo aver scoperto della malattia della madre. Ecco il suo lungo post sui social: «Miasi doveva operare, un mese fa leilper la