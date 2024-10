G7 Salute, Ryan (Oms): “Antibiotici tra più grandi invenzioni ma usati male, serve svolta” (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Investire nell'agricoltura e negli allevamenti, questi farmaci non vanno usati per far crescere gli animali" "L’antibiotico-resistenza sta diventando il più grande killer in tutto il mondo, anche per l'Occidente non è una sfida lontana. Io ho perso mio zio per l’antibiotico resistenza perché è stato infettato in ospedale. Gli Antibiotici sono una delle più grandi Sbircialanotizia.it - G7 Salute, Ryan (Oms): “Antibiotici tra più grandi invenzioni ma usati male, serve svolta” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Investire nell'agricoltura e negli allevamenti, questi farmaci non vannoper far crescere gli animali" "L’antibiotico-resistenza sta diventando il più grande killer in tutto il mondo, anche per l'Occidente non è una sfida lontana. Io ho perso mio zio per l’antibiotico resistenza perché è stato infettato in ospedale. Glisono una delle più

