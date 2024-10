G7 Salute, il dottor Guido Rasi: "Da resistenza ad antibiotici 11mila morti l'anno" (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA - "La strategia è quella di favorire l'uso congruo di antibiotici e di trovare incentivi stabili per la ricerca e il mantenimento sul mercato. Servono nuovi antibiotici, che ormai non abbiamo dal 1980. Serve un'azione sinergica, con investimenti stabili: si tratta di un tema che comporta Anconatoday.it - G7 Salute, il dottor Guido Rasi: "Da resistenza ad antibiotici 11mila morti l'anno" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) ANCONA - "La strategia è quella di favorire l'uso congruo die di trovare incentivi stabili per la ricerca e il mantenimento sul mercato. Servono nuovi, che ormai non abbiamo dal 1980. Serve un'azione sinergica, con investimenti stabili: si tratta di un tema che comporta

G7 Salute - Guido Rasi : “Da resistenza ad antibiotici 11mila vittime all’anno in Italia” - Così Guido Rasi, ex presidente dell’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) e attualmente consulente del Ministro della Salute Orazio Schillaci, parlando a margine del G7 Salute in corso ad Ancona. . Servono nuovi antibiotici, che ormai non abbiamo dal 1980. Serve un’azione sinergica, con investimenti stabili: si tratta di un tema che comporta 11mila morti all’anno in Italia e una stima di 39 ... (Lapresse.it)