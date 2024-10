Franco Pepe presente al Salon International de l’Alimentation di Parigi (Di giovedì 10 ottobre 2024) In America, dopo la messa in onda dell’episodio di Chef’s Table, di cui è stato protagonista, Franco Pepe, artigiano panificatore di “Pepe in Grani”, è diventato una star internazionale della pizza. Richiesto e invitato in tutto il mondo, Pepe sarà a Parigi nei giorni 21 e 22 ottobre, ospite Casertanews.it - Franco Pepe presente al Salon International de l’Alimentation di Parigi Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In America, dopo la messa in onda dell’episodio di Chef’s Table, di cui è stato protagonista,, artigiano panificatore di “in Grani”, è diventato una star internazionale della pizza. Richiesto e invitato in tutto il mondo,sarà anei giorni 21 e 22 ottobre, ospite

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Franco Pepe rimane in cima ai best Pizza Awards 2024 per il quarto anno consecutivo - Il maestro pizzaiolo casertano Franco Pepe, creatore della pizzeria Pepe in Grani a Caiazzo, è rimasto in cima alla quarta edizione internazionale dei Best Pizza Awards, organizzati da The Best Chef Awards. E’ stato considerato il miglior pizzaiolo al mondo dalla stessa organizzazione nel 2021... (Casertanews.it)