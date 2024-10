Eredità Agnelli, gli Elkann rispondono: “Estranei alle accuse” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attraverso i loro legali, John, Lapo e Ginevra Elkann si sono pronunciati pubblicamente per difendersi dalle accuse di frode fiscale legate alla gestione dell’Eredità Agnelli. Gli avvocati, intervenendo a mezzo stampa, hanno ribadito la loro posizione, sottolineando come il provvedimento di sequestro sia del tutto privo di fondamento. “Ribadiamo che il sequestro è ingiustificato – Eredità Agnelli, gli Elkann rispondono: “Estranei alle accuse” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attraverso i loro legali, John, Lapo e Ginevrasi sono pronunciati pubblicamente per difendersi ddi frode fiscale legate alla gestione dell’. Gli avvocati, intervenendo a mezzo stampa, hanno ribadito la loro posizione, sottolineando come il provvedimento di sequestro sia del tutto privo di fondamento. “Ribadiamo che il sequestro è ingiustificato –, gli: “” L'Identità.

Le armi fanno sorridere gli Agnelli-Elkann : volano i conti di Iveco Defence - Per dare un’idea, il ramo autobus del gruppo Iveco ha registrato 53 milioni di euro di risultato operativo rettificato, ma a fronte di un fatturato da un miliardo di euro: servono quindi circa 20 euro di ricavi per fare un euro di profitto. Le buone notizie provenienti da Iveco Defence compensano solo in parte quelle pessime che arrivano dagli affari di Stellantis. (Tpi.it)

Eredità Agnelli - i fratelli Elkann fanno muro : «Ma quale patrimonio occulto - ecco com’è andata coi gioielli di famiglia» - Secondo gli inquirenti, i tre fratelli Elkann avrebbero escogitato un piano per spartirsi beni per un valore complessivo di 170 milioni di euro dopo la morte di Marella Caracciolo. Che sottolinea pure come «non è vero che siano state presentate dichiarazioni fiscali integrative che hanno fatto emergere patrimoni sconosciuti al fisco italiano». (Open.online)

