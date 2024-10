"Emily in Paris a Roma non ha senso", battibecco a distanza tra Macron e Gualtieri: Chi ha ragione? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'intervista del presidente francese ha scatenato una querelle su dove debba continuare Emily in Paris dopo il finale della quarta stagione ambientato a Roma: per Macron deve tornare a Parigi, per Gualtieri sta benissimo a Roma. Ecco cosa sta succedendo. Comingsoon.it - "Emily in Paris a Roma non ha senso", battibecco a distanza tra Macron e Gualtieri: Chi ha ragione? Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un'intervista del presidente francese ha scatenato una querelle su dove debba continuareindopo il finale della quarta stagione ambientato a: perdeve tornare a Parigi, persta benissimo a. Ecco cosa sta succedendo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il botta e risposta tra Macron e Gualtieri per Emily in Paris : “Lotteremo strenuamente per riportare la serie a Parigi” - “A Roma sta benissimo” - . E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei”. L’intervista che Macron ha rilasciato a Variety è nata perché la moglie Brigitte fa un cameo nella quarta stagione di Emily in Paris. Gualtieri, dal canto suo, non avrebbe preso subito bene l’intemerata macroniana. “Lotteremo strenuamente. Gualtieri, infatti, avrebbe finto di non capire che Macron stava dicendo sul serio: “Netflix (e le ... (Ilfattoquotidiano.it)

Emily in Paris divisa tra Francia e Italia - Macron : “A Roma non ha senso” - . E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei”. Che Emily decida di restare a Roma o tornare a Parigi, una cosa è sicura: la rivalità tra Italia e Francia si riaccende come un buon vecchio derby e sarà solo Netflix a decidere il vincitore. Non meraviglia, quindi, che l’ultimo pomo della discordia tra le nazioni cugine sia Emily in Paris, serie tv di Netflix che ha ottenuto grande ... (Dilei.it)

Emily in Paris 5 a Roma : lotta tra Emmanuel Macron e il sindaco Gualtieri (sì - è tutto vero) - L'ipotesi che la serie di Netflix si trasferisca in Italia alla quinta stagione ha portato il presidente francese a intervenire. No, non è una fake news. (Vanityfair.it)