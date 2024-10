Dilei.it - Dove Cameron senza veli e sensualissima: gli scatti per salutare Parigi (con Damiano)

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha deciso di chiudere il capitolo della Fashion Week dicol classico carosello di foto su Instagram, scegliendo come prima immagine una sua fotoapparevestiti, quasi a voler sfidare le regole non scritte dell’eleganza francese, e non solo. Il suo post su Instagram, un saluto visivo alla città della luce, non è ovviamente passato inosservato e, anzi, ha subito infiammato i social media. Si tratta di una mossa studiata a tavolino, dal momento che troviamo, non casualmente, anche un’adv nel carosello. In fondo, cosa c’è di meglio che far parlare di sé con un selfie audace per poi infilare una pubblicità ben confezionata? Una strategia ormai classica, ma che probabilmente continua a funzionare., un selfie da manuale del provocatorio In questo scattoè bellissima, quasi marziana.