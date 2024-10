Lanazione.it - Delitto di Pisa, i killer in motorino con un telefono in mano. Rezart ucciso con 5 colpi di pistola

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Si vedono due individui con uno scooter e il casco: armeggiano con un telefonino. E sono in un punto e in un orario (pochi minuti dopo le 21) che potrebbero combaciare con quelli dell’omicidio diArshiaj, il 37enne giardiniere e installatore di finestrecon cinquesparati da unacalibro 22 da circa un metro di distanza. C’è un video deiripresi dalla videosorveglianza. I due avrebbero agito proprio nella confusione dei preparativi della processione che sarebbe dovuta partire alle 21.15. Corteo mai avviato. Secondo la testimone (una componente della banda), che era sotto il campanile della chiesa, dopo i, almeno uno “magro” sarebbe fuggito a bordo di un. Mezzo ritrovato lunedì in un campo a Ospedaletto, a due km di distanza da via di Oratoio. Era stato rubato a Livorno un mese fa.