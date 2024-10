Decreto Piantedosi, a Brindisi sollevata la questione di legittimità costituzionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Brindisi - Il Decreto legge numero 1 del 2023, meglio noto come Decreto Piantedosi, dovrà essere vagliato dai giudici della corte costituzionale. A Brindisi è stata sollevata infatti la questione di legittimità costituzionale del provvedimento che, di fatto, è una stretta contro le attività delle Brindisireport.it - Decreto Piantedosi, a Brindisi sollevata la questione di legittimità costituzionale Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)- Illegge numero 1 del 2023, meglio noto come, dovrà essere vagliato dai giudici della corte. Aè statainfatti ladidel provvedimento che, di fatto, è una stretta contro le attività delle

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Decreto Piantedosi, a Brindisi sollevata la questione di legittimità costituzionale - Nell'ambito del caso della Ocean Viking, il cui fermo era stato disposto nel febbraio scorso, quando aveva attraccato nel porto con a bordo 261 migranti salvati nel Mediterraneo. Ora la Corte costituz ... (brindisireport.it)

Eolico offshore galleggiante: a Civitavecchia si gioca una partita locale e nazionale - Il Comune di Civitavecchia è impegnato in una delicata partita a scacchi con il governo. La posta in gioco è la creazione di uno degli hub per l’eolico offshore galleggiante in Italia, e con esso la r ... (qualenergia.it)

Primi freddi in arrivo: ecco da quando sarà possibile accendere i termosifoni - Nonostante le temperature più basse della media stagionale, salvo deroghe, non è ancora possibile attivare il riscaldamento domestico ... (ravennatoday.it)