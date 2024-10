Curiosità, il 14 ottobre la presentazione delle casette biblioteca (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' in programma il 14 ottobre alle ore 10, nella Villa Comunale di Salerno, la presentazione delle casette biblioteca che consentono alle comunità locali di beneficiare del gratuito utilizzo di servizi e beni strumentali. Le due casette, dislocate una nella Villa comunale e l’altra al Parco del Salernotoday.it - Curiosità, il 14 ottobre la presentazione delle casette biblioteca Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' in programma il 14alle ore 10, nella Villa Comunale di Salerno, lache consentono alle comunità locali di beneficiare del gratuito utilizzo di servizi e beni strumentali. Le due, dislocate una nella Villa comunale e l’altra al Parco del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ARIENZO CHRISTMAS VILLAGE 2024 - Pubblicato il bando per l'assegnazione di venti casette in legno nel Parco Vigliotti - 17:52:33 ARIENZO. Pubblicato il Bando per la concessione di casette in legno, destinate agli operatori economici, in occasione delle prossime manifestazioni comunali. L’Avviso pubblico prevede l’asseg ... (casertafocus.net)

Domenica 13 ottobre a Ruffano la Giornata della Gentilezza - RUFFANO (Lecce) - Domenica 13 ottobre a Ruffano si celebra la Giornata della Gentilezza con una grande festa in piazza per bambini e bambine (e per le loro ... (corrieresalentino.it)

Amici 24, anticipazioni 3ª registrazione: eliminata Alena del team Zerbi, salva Sienna - Tra i temi della terza puntata ci sono anche gli esiti delle sfide delle allieve che si sono classificate ultime nelle gare di una settimana fa ... (it.blastingnews.com)