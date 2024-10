Consulta: Prodi, 'Aventino? Lo ha fatto anche maggioranza perchè non c'era accordo' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L'Aventino del Pd? Alla fine l'Aventino lo ha fatto anche la maggioranza, ha votato scheda bianca perchè non c'era l'accordo Marini? Qui c'è un problema molto serio, è l'autore del premierato e su questo dovrebbe giudicare se eletto alla Consulta. Questo è un problema che va oltre al fatto che è vicino a Meloni". Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7. Liberoquotidiano.it - Consulta: Prodi, 'Aventino? Lo ha fatto anche maggioranza perchè non c'era accordo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L'del Pd? Alla fine l'lo hala, ha votato scheda biancanon c'era l'Marini? Qui c'è un problema molto serio, è l'autore del premierato e su questo dovrebbe giudicare se eletto alla. Questo è un problema che va oltre alche è vicino a Meloni". Così Romanoa Piazza Pulita su La7.

