Condannato all’ergastolo per l' omicidio dell' ex carabiniere lascia il carcere

COPERTINO/SAN DONACI – Ha lasciato il carcere per i domiciliari presso una struttura sanitaria, Michele Aportone, il 73enne di San Donaci Condannato in primo e secondo grado all'ergastolo per l'omicidio dell'ex carabiniere Silvano Nestola, di 45 anni, avvenuto la sera del 3 maggio del 2021

