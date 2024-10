Catene metalliche, bastone e petardi allo stadio: arriva il Daspo per due tifosi del Rimini pizzicati a Perugia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Due tifosi del Rimini Calcio di 44 e 43 anni sono stati denunciati e sottoposti a Daspo in seguito alla partita contro il Perugia che si è svolta lo scorso 27 settembre nella città umbra. In particolare, i due tifosi romagnoli sono finiti nel mirino della Digos perugina durante l’attività di Riminitoday.it - Catene metalliche, bastone e petardi allo stadio: arriva il Daspo per due tifosi del Rimini pizzicati a Perugia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) DuedelCalcio di 44 e 43 anni sono stati denunciati e sottoposti ain seguito alla partita contro ilche si è svolta lo scorso 27 settembre nella città umbra. In particolare, i dueromagnoli sono finiti nel mirino della Digos perugina durante l’attività di

