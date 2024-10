Calcio femminile C / Jesina Aurora, al Carotti arriva il Riccione: Dal Bon carica la squadra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il turno di riposo e lo 0-0 a Chieti, l’undici di Casaccia torna al Carotti e sfiderà il Riccione. Il numero uno Dal Bon fissa l’obiettivo: “Bene a Chieti, ora torniamo a vincere” JESI, 10 ottobre – Settimana intensa per la Jesina Aurora, che questa domenica in casa affronterà il Riccione, reduce dalla roboante vittoria per 5-1 nel recupero della terza giornata contro il Ravenna Women e che attualmente si trova a 5 punti, alla pari con le leoncelle ma con una gara in più. Sara Dal Bon Le ragazze di mister Casaccia sono invece reduci dal pareggio 0-0 in casa del Chieti, un’ottima prestazione delle leoncelle a cui è mancato solo il gol che avrebbe potuto portare i tre punti. .com - Calcio femminile C / Jesina Aurora, al Carotti arriva il Riccione: Dal Bon carica la squadra Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il turno di riposo e lo 0-0 a Chieti, l’undici di Casaccia torna ale sfiderà il. Il numero uno Dal Bon fissa l’obiettivo: “Bene a Chieti, ora torniamo a vincere” JESI, 10 ottobre – Settimana intensa per la, che questa domenica in casa affronterà il, reduce dalla roboante vittoria per 5-1 nel recupero della terza giornata contro il Ravenna Women e che attualmente si trova a 5 punti, alla pari con le leoncelle ma con una gara in più. Sara Dal Bon Le ragazze di mister Casaccia sono invece reduci dal pareggio 0-0 in casa del Chieti, un’ottima prestazione delle leoncelle a cui è mancato solo il gol che avrebbe potuto portare i tre punti.

