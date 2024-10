Sport.quotidiano.net - Boxe, Pamela pronta a salire sul ring del PalaDozza il 25 ottobre per il titolo continentale dei pesi leggeri. Affronterà la serba Pavlovic. Il sogno è combattere per un Mondiale. Malvina: "Sono arrivata all’Europeo, ma non è finita»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Scatta il conto alla rovescia per ileuropeo Ebu femminile deiche vedrà impegnatanuovamente alil 25. Dopo la conquista della cintura Ebu Silver, la pugile-infermiera tornerà in Piazza Azzarita per cercare di assicurarsi una vittoria che le aprirebbe le porte per la rincorsa al. Nell’angolo opposto Nina, ventisettenneche ha preso il posto della spagnola Sheila Martinez, ritiratasi per continuare il percorso in un’altra categoria.sarà così co-challenger per ilEuropeo femminile deiLaè al quinto posto nel rankingdi categoria, con un record di 9 vittorie, 5 sconfitte e un pareggio, oltre a essere la campionessaWbf World Light.