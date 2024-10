Blackrock e gli altri: sono loro i padroni del mondo? Segui la diretta di Millennium Live (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Blackrock e gli altri: sono loro i padroni del mondo?”. Venerdì 11 ottobre alle 15 torna la diretta di Millennium Live per presentare il nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez. In diretta ci saranno Alessandro Volpi (storico, autore di “I padroni del mondo”, Laterza), Mauro Del Corno (ilfattoquotidiano.it) e Luca Martinelli (giornalista). Presenta Mario Portanova (Millennium) L'articolo Blackrock e gli altri: sono loro i padroni del mondo? Segui la diretta di Millennium Live proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Blackrock e gli altri: sono loro i padroni del mondo? Segui la diretta di Millennium Live Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “e glidel?”. Venerdì 11 ottobre alle 15 torna ladiper presentare il nuovo numero del mensile diretto da Peter Gomez. Inci saranno Alessandro Volpi (storico, autore di “Idel”, Laterza), Mauro Del Corno (ilfattoquotidiano.it) e Luca Martinelli (giornalista). Presenta Mario Portanova () L'articoloe glidelladiproviene da Il Fatto Quotidiano.

