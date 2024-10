Avengers: Doomsday e Secret Wars, nuove voci sui leader del team, su una reunion e su nuovi villain (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il ritorno dei fratelli Russo alla guida della saga degli Avengers, i rumor sui nuovi capitoli in arrivo si rincorrono: facciamo chiarezza. Cresce l'eccitazione intorno ai nuovi capitoli sulla saga degli Avengers, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in uscita nel 2026 e 2027. Dopo l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCu nei panni del villain Doctor Doom e la riconferma dei fratelli Russo alla regia del franchise i fan fremono per saperne di più. E gli insider ci vengono ancora una volta in aiuto. Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, il piano è che entrambi i film introdurranno cattivi secondari in sostituzione del Consiglio di Kang (pare che i piani originali prevedessero diverse squadre di eroi per combattere personaggi Movieplayer.it - Avengers: Doomsday e Secret Wars, nuove voci sui leader del team, su una reunion e su nuovi villain Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il ritorno dei fratelli Russo alla guida della saga degli, i rumor suicapitoli in arrivo si rincorrono: facciamo chiarezza. Cresce l'eccitazione intorno aicapitoli sulla saga degli, in uscita nel 2026 e 2027. Dopo l'annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. nell'MCu nei panni delDoctor Doom e la riconferma dei fratelli Russo alla regia del franchise i fan fremono per saperne di più. E gli insider ci vengono ancora una volta in aiuto. Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus, il piano è che entrambi i film introdurranno cattivi secondari in sostituzione del Consiglio di Kang (pare che i piani originali prevedessero diverse squadre di eroi per combattere personaggi

