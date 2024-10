Arrestato gruppo criminale di origine romena: responsabili di 35 furti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quattro persone di origine romena, residenti nelle province di Torino e Arezzo, sono state arrestate dai carabinieri di Savona, accusate di 35 furti di attrezzature agricole e cavi di rame. I furti, avvenuti tra maggio 2023 e febbraio 2024, hanno colpito comuni in Liguria, Piemonte e Lombardia. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato al sequestro di 2.200 kg di cavi di rame, Motozappe, tagliasiepi a motore e scavatori e altre attrezzature. L'articolo Arrestato gruppo criminale di origine romena: responsabili di 35 furti proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. Lortica.it - Arrestato gruppo criminale di origine romena: responsabili di 35 furti Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quattro persone di, residenti nelle province di Torino e Arezzo, sono state arrestate dai carabinieri di Savona, accusate di 35di attrezzature agricole e cavi di rame. I, avvenuti tra maggio 2023 e febbraio 2024, hanno colpito comuni in Liguria, Piemonte e Lombardia. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato al sequestro di 2.200 kg di cavi di rame, Motozappe, tagliasiepi a motore e scavatori e altre attrezzature. L'articolodidi 35proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

