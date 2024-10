Arezzo, modifiche ai percorsi bus nel fine settimana (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ad Arezzo, dalle 14 alle ore 20 di sabato 19 ottobre e dalle 8 alle 20 di domenica 20 ottobre sarà istituito il senso unico di circolazione in Via Fleming, nel tratto compreso tra Via Spallanzani a Via degli Ubertini. Previste variazioni di percorso per le linee urbane N e N/1 dirette verso il Arezzonotizie.it - Arezzo, modifiche ai percorsi bus nel fine settimana Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ad, dalle 14 alle ore 20 di sabato 19 ottobre e dalle 8 alle 20 di domenica 20 ottobre sarà istituito il senso unico di circolazione in Via Fleming, nel tratto compreso tra Via Spallanzani a Via degli Ubertini. Previste variazioni di percorso per le linee urbane N e N/1 dirette verso il

Anche la Misericordia di Arezzo ha preso parte alla missione umanitaria al Cairo per l’evacuazione di feriti e infermi dalle zone di guerra a Gaza attraverso l’Egitto - La Misericordia di Arezzo è sempre a disposizione con tutta la sua struttura e il suo personale. Arezzo, 10 agosto 2024 – «Sono contenta di aver potuto fare questa esperienza che, per intensità e particolarità, rimarrà dentro di me per sempre!», racconta Sara Duchi, Rettrice della Misericordia di Arezzo, ancora a caldo dopo il suo rientro. (Lanazione.it)

L’Arezzo riparte dalle sue certezze. Troise affila il tridente per la Coppa - Nel caso di cessione del portiere andrà individuato un nuovo vice Trombini. . Si andrà dopo Ferragosto molto probabilmente quando il risiko delle punte si delineerà con maggiore definizione. La notte in terra marchigiana sarà il primo vero test per capire a che punto è la squadra in vista del campionato. (Sport.quotidiano.net)