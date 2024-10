Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 ottobre 2024 | Trono Classico e Over (Di giovedì 10 ottobre 2024) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, giovedì 10 ottobre 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Gemma discuterà ancora con Valerio, dato che dopo lo schiaffo e l’acceso scontro verbale che hanno avuto, il cavaliere rientrerà in studio più volte per chiederle scusa. Per quanto riguarda il percorso di Mario, dovrà fare i conti con l’addio da parte di Maura. La dama ha svelato che in settimana si sono sentiti poco e non ha nascosto di aver avuto poca voglia di cercarlo, dato che Mario aveva lasciato intendere di avere dei pregiudizi nei suoi confronti. Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 ottobre 2024 | Trono Classico e Over Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), giovedì 10è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 10, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGemma discuterà ancora con Valerio, dato che dopo lo schiaffo e l’acceso scontro verbale che hanno avuto, il cavaliere rientrerà in studio più volte per chiederle scusa. Per quanto riguarda il percorso di Mario, dovrà fare i conti con l’addio da parte di Maura. La dama ha svelato che in settimana si sono sentiti poco e non ha nascosto di aver avuto poca voglia di cercarlo, dato che Mario aveva lasciato intendere di avere dei pregiudizi nei suoi confronti.

