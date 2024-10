Altro che manifestanti pacifici per la Palestina: in un anno 197 agenti feriti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera, ieri, è intervenuto sugli incidenti avvenuti in occasione dei cortei pro Palestina, dei giorni scorsi, a Roma e Torino. Rispondendo ad una interrogazione di Fratelli d'Italia sulla prevenzione ed il contrasto delle violenze nei riguardi delle forze dell'ordine, l'esponente dell'esecutivo è stato chiaro. Dopo aver espresso «l'apprezzamento per l'operato delle forze di Polizia, che come sempre hanno dimostrato grande professionalità ed equilibrio garantendo l'ordine pubblico in giornate particolarmente complesse», il titolare del Viminale ha sottolineato: «Nelle due occasioni citate non sono Mancate gravi intemperanze da parte di chi è sceso in piazza, anche utilizzando armi improprie per aggredire le forze di Polizia e causare danni. Iltempo.it - Altro che manifestanti pacifici per la Palestina: in un anno 197 agenti feriti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time alla Camera, ieri, è intervenuto sugli incidenti avvenuti in occasione dei cortei pro, dei giorni scorsi, a Roma e Torino. Rispondendo ad una interrogazione di Fratelli d'Italia sulla prevenzione ed il contrasto delle violenze nei riguardi delle forze dell'ordine, l'esponente dell'esecutivo è stato chiaro. Dopo aver espresso «l'apprezzamento per l'operato delle forze di Polizia, che come sempre hdimostrato grande professionalità ed equilibrio garantendo l'ordine pubblico in giornate particolarmente complesse», il titolare del Viminale ha sottolineato: «Nelle due occasioni citate non sono Mancate gravi intemperanze da parte di chi è sceso in piazza, anche utilizzando armi improprie per aggredire le forze di Polizia e causare danni.

