Acerra: Controlli straordinari della Polizia di Stato

Controlli ad Acerra identificate 149 persone e verificati 63 veicoli

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Acerra. Personale del Commissariato di Acerra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha identificato 149 persone e controllato 63 veicoli.

Nota stampa – Questura di Napoli

Acerra : tenta la fuga e la Polizia lo sorprende con droga - arrestato - I poliziotti lo hanno, cos, inseguito e bloccato poco distante trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish del peso di circa 14 grammi, 3 bustine contenenti circa 3 grammi di marijuana, una dose di cocaina e 110 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi gli agenti hanno arrestato l’indagato – identificato per il 19enne napoletano con precedenti di polizia, anche ... (Puntomagazine.it)