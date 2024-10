Sport.quotidiano.net - A Carpineti batte forte il cuore per l’atletica: "Ma in montagna è durissima fare sport"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Non è un record, perché se l’Asd Amorotto diconta sei tesserati perleggera, qualche anno fa il martellista piemontese di livello internazionale Marco Lingua, in disaccordo un po’ con tutti, costituì lui stesso una società di cui era l’unico tesserato. Ma l’Amorotto diquest’anno ha raggiunto un traguardo storico, quello di mandare un suo atleta ai campionati italiani di corsa su strada disputati ad Arezzo. Si tratta del toscano Alain Filoni, master SM 35, giunto 123° nel pregevole tempo di 33’12’’, forse il top di un gruppo che presenta anche altri validi atleti, come Federico Ganassi Spallanzani capace di 1h.14’ nella mezza o di Enrico Rivi, spesso nei primi dieci alla maratona di Reggio con un personale di 2h.37’. E già che ci siamo, chiudiamo il roster con altri tre: Patric Gaspari, Michele Quagliaroli e Leonardo Ferri.