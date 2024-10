Videomessaggio di Meloni: "Non aumenteremo le tasse, le abbassiamo". Schlein, "anche oggi mente al Paese" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo le quali il governo vorrebbe aumentare le tasse che gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi le tasse le abbassiamo come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video su Facebook. "Ce la ricordiamo tutti Meloni davanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora al Paese questa nuova tassa Meloni. anche oggi l'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al Paese. Agi.it - Videomessaggio di Meloni: "Non aumenteremo le tasse, le abbassiamo". Schlein, "anche oggi mente al Paese" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - "Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose, secondo le quali il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini. È falso. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi lelecome sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva. Allora voglio essere chiara ancora una volta: la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le, sostenere le famiglie e le imprese. Non la cultura di gravare ulteriorsui cittadini". Cosi' la presidente del Consiglio Giorgiain un video su Facebook. "Ce la ricordiamo tuttidavanti al benzinaio a fare i teatrini promettendo che avrebbe tagliato le accise. Spieghi ora alquesta nuova tassal'abbiamo vista in video mentire a viso aperto al

