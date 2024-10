Calciomercato.it - Via libera rossonero: Guardiola lo manda al Milan

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La decisione di Pepspiazza tutti e fornisce un grande assist di calciomercato alÈ durato pochissimo l’entusiasmo post derby in casa. La vittoria nella stracittadina contro l’Inter poteva rappresentare un toccasana per la stagione rossonera, ma i cattivi risultati in Champions League e la prestazione allarmante in casa della Fiorentina hanno rappresentato un pesante passo indietro nel processo di crescita affidato alla guida di Paulo Fonseca. Pep(Lapresse) – calciomercato.itOltre alla sconfitta, la partita di domenica sera in terra toscana ha portato in dote all’allenatore portoghese la difficile gestione dei casi Theo Hernandez, Tammy Abraham e Fikayo Tomori, finiti nel mirino del club per i due calci di rigore tolti al tiratore prescelto, Christian Pulisic, e clamorosamente sbagliati.