Venti fino a 88 chilometri all'ora: scatta l'allerta meteo per il 10 ottobre (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta meteo, valida per la giornata di giovedì 10 ottobre. L'allerta gialla riguarda anche il Parmense, in particolare le zone collinari e montane. Per la giornata di giovedì 10 ottobre sono previsti Venti sud-occidentali di Parmatoday.it - Venti fino a 88 chilometri all'ora: scatta l'allerta meteo per il 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato una nuova, valida per la giornata di giovedì 10. L'gialla riguarda anche il Parmense, in particolare le zone collinari e montane. Per la giornata di giovedì 10sono previstisud-occidentali di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora piogge torrenziali su Milano : scatta l’allerta meteo - sorvegliati Seveso e Lambro - Nelle prossime ore Milano si troverà a fare i conti con una nuova ondata di forte meteo avverso. . Ancora acqua, ancora pioggia. A partire dalle 21 di mercoledì 9 ottobre sarà in vigore una allerta meteo di livello arancione - rischio moderato, codice di rischio tre su una scala da. . Ancora maltempo. (Milanotoday.it)

Nuova allerta meteo in Toscana : è gialla - per mareggiate e possibili temporali - Lo indica la Regione, che prevede una perturbazione nella zona nord della regione per la giornata di giovedì 10 ottobre. Per mareggiate e rischio idrogeologico dei reticoli minori. La prima allerta, quella per rischio idrogeologico, riguarda l’intera giornata di giovedì, da mezzanotte a mezzanotte. (Lanazione.it)

Previsioni meteo Livorno - allerta per mareggiate domani giovedì 10 ottobre - La protezione civile regionale ha emanato un'allerta meteo gialla per mareggiate dalle 10 fino alle 23.59 di domani, giovedì 10 ottobre. Secondo le previsioni meteo sono previsti venti tesi o forti tra Libeccio e Scirocco su Arcipelago e costa centro-settentrionale con i mari, specie nella zona... (Livornotoday.it)