Vallo della Lucania, contrasto ai furti in abitazione e nelle attività commerciali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Controllo dinamico del territorio da parte dei Carabinieri a Vallo della Lucania Nella notte del 6 ottobre scorso, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania (SA) hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali. Verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo, della Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm di Vallo della Lucania, si è esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada. Zon.it - Vallo della Lucania, contrasto ai furti in abitazione e nelle attività commerciali Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Controllo dinamico del territorio da parte dei Carabinieri aNella notte del 6 ottobre scorso, i Carabinieri del Reparto Territoriale di(SA) hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione aiin. Verifica del rispetto delle norme del CodiceStrada Il controllo dei Carabinieri, che ha visto l’impiego di personale delle Stazioni del luogo,Sezione Radiomobile e di quella Operativa del Norm di, si è esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del CodiceStrada.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vallo della Lucania - il 5 ottobre la prima edizione della "Festa della vendemmia" - Sabato 5 ottobre si terrà la prima edizione della "Festa della Vendemmia" a Massa di Vallo della Lucania. Il programma L'evento avrà inizio alle ore 19:30 con l'apertura degli stand enogastronomici, dove sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione locale come pizze a ... (Salernotoday.it)

Il Campania teatro Festival fa tappa a Vallo della Lucania con il Puzzle di Salvetti - I ragazzi su cui si faceva affidamento hanno però ben altri problemi da risolvere e la missione celeste cambierà in corso d’opera. it. In attesa di asses. masses, l’evento internazionale del 17 novembre al teatro Pasolini di Salerno, il Campania Teatro Festival fa tappa domani sera 4 ottobre alle ... (Ildenaro.it)

Vallo della Lucania - 76enne arrestato per stalking nei confronti di un avvocato - Segui ZON. del Tribunale di Vallo della Lucania (SA) nei confronti di un 76enne cilentano indagato per “per atti persecutori” nei riguardi di un avvocato. I. Come comunicato dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, il 12 settembre, a Vallo della Lucania (SA), i Carabinieri della locale ... (Zon.it)

Vallo della Lucania - Valerio Palmieri prende il comando del Reparto Territoriale dei carabinieri - Questa mattina, presso la caserma "Mario Fiore", si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, il Tenente Colonnello Valerio Palmieri. . L’incontro con la stampa è stato un momento significativo per illustrare le principali sfide che ... (Salernotoday.it)

Riapertura termini domande per la posizione di Direttore del DEA Vallo Della Lucania-Agropoli. Tutte le info - aslsalerno. it – alla sezione “Avvisi e Concorsi”. Il bando, con allegato modello di istanza di partecipazione, è stato pubblicato sul sito aziendale www. Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl Salerno ha pubblicato l’avviso pubblico di riapertura dei termini per la presentazione delle domande per ... (Anteprima24.it)