Lanazione.it - Uno sportello di ascolto per giovani ai Centri Civici di S.Vito e Pontetetto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il progetto Carambole non si limita solo agli ambienti scolastici, ma offre la possibilità ai ragazzi, ogni mese, di entrare in contatto con unoin grado di raccogliere le loro problematiche, nell’indirizzarli verso una possibile via di uscita da quella che è una vera e propria dipendenza e, come tale, una malattia. Neidi San(il secondo e il quarto martedì del mese – a San- e il secondo e il quarto giovedì del mese – a- dalle 15 alle 18), è attivo unod’dove i ragazzi possono confrontarsi sugli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida.