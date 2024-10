Un secolo di storia siciliana raccontato per immagini dagli Scafidi: a Villa Igiea una mostra e uno short movie (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giusto, ritrattista della Palermo Felicissima e di Franca Florio; Nicola, artista reporter degli anni duri del dopoguerra e Pucci, innovatore e cantore delle bellezze dell’Isola. Tre Scafidi, tre obiettivi diversi e tre Sicilie diverse, raccontate in cento anni di scatti. Lo studio fotografico Palermotoday.it - Un secolo di storia siciliana raccontato per immagini dagli Scafidi: a Villa Igiea una mostra e uno short movie Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giusto, ritrattista della Palermo Felicissima e di Franca Florio; Nicola, artista reporter degli anni duri del dopoguerra e Pucci, innovatore e cantore delle bellezze dell’Isola. Tre, tre obiettivi diversi e tre Sicilie diverse, raccontate in cento anni di scatti. Lo studio fotografico

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Un secolo di storia siciliana raccontato per immagini dagli Scafidi: a Villa Igiea una mostra e uno short movie - Giusto Scafidi era un ritrattista della buona società , i nobili, la borghesia solida e l’imprenditoria, la classe dirigente di una Palermo colta e europea, lo andavano a trovare per farsi fare un ... (palermotoday.it)

Catania. Economia, Politica e Società : al via ciclo di incontri al Palazzo delle Scienze - «In cammino sulle orme dell’Economia di Francesco»: si ispira al movimento globale che mira a riformare il sistema economico mondiale per renderlo più giusto, inclusivo e ... (lavocedellisola.it)

100 anni degli Scafidi. Un secolo di storia siciliana raccontato per immagini - Saranno dodici gli scatti per Frame of Sicily, la mostra di Pucci Scafidi realizzata con il sostegno della Fondazione Federico II, di Villa Igiea Roccoforte Hotel , Firriato, Cantine Florio e Flamant. (lavocedellisola.it)