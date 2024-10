Lanazione.it - Truffa ai danni di un anziano. Sottratti 400 euro simulando un incidente con l’auto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ennesimadi un, stavolta in una maniera subdola, mettendo pressione e agitazione ad un ottantacinquenne, che non è riuscito a evirare il raggiro, rimanendo vittima di un ragazzo molto più giovane. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando l’, classe ’39, era uscito di casa con la sua Fiat Panda per recarsi a fare compere presso un negozio di agraria nei pressi di Capannori, nella frazione di Carraia in via di Tiglio. Una volta finiti gli acquisti, l’uomo è tornato alla sua auto, con l’obiettivo di tornare a casa. In quel momento, però, è iniziata la vera e propriaai suoi. Il trucco “dello specchietto“ è ormai vecchio, noto da anni, usato per raggirare automobilisti, convincendoli di aver rotto lo specchietto e di dover ripagare il danno. E anche stavolta, il caso è stato molto simile.