Szczesny | Non pensavo di ricominciare non si può rifiutare il Barcellona

Wojciech Szczesny ha fatto dietrofront e tornerà a giocare a calcio con la maglia del Barcellona. La maglia da titolare non è garantita, ma il portiere polacco cercherà di ritagliarsi il suo spazio nelle rotazioni di Hansi Flick. L'estremo difensore blaugrana ha raccontato in un'intervista al quotidiano catalano Sport i suoi ultimi mesi: "Se un mese fa mi avessero detto che avrei giocato al Barcellona mi sarei messo a ridere. Non avrei mai immaginato di ricominciare, ma non potevo dire di no alla proposta che mi è arrivata. Non si può rifiutare il Barcellona. Ho e avrò sempre passio per il calcio e penso di poter aiutare la squadra. Quando ho sentito l'aria di una sfida nuova mi sono detto che non potevo fermarmi rifiutando il Barca".

Lewandowski svela : «Szczesny ha sempre voluto il Barcellona - me l’ha detto quando era alla Juve» - LA RIVELAZIONE – «Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato a giocare solo se il Barcellona lo avesse chiamato. Tutti i dettagli Robert Lewandowski ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Wojciech Szczesny al Barcellona. Le parole di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, sull’arrivo di Wojciech Szczesny in blaugrana. (Calcionews24.com)

Barcellona - Flick su Szczesny : “Voleva smettere - ma è in ottima forma” - Quando ho parlato con lui, sono rimasto colpito: è una persona simpatica e mi ha detto che mi raggiungerà non appena ne avrò bisogno. Sul suo arrivo ha avuto più influenza De La Fuente che Lewandowksi“. Il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha parlato ai microfoni della conferenza stampa in vista della partita prevista domani pomeriggio contro l’Alaves. (Sportface.it)

Szcz?sny - no al ritiro e sì al Barcellona : quanti come lui prima? | VIDEO - Wojciech Szcz?sny, ex portiere della Juventus, ha prima annunciato il ritiro dal. Il portiere polacco non è il primo ad appendere gli scarpini al chiodo per poi tornare sui suoi passi: ricordate i precedenti? Il video di 'GazzettaTV' . Prima di lui. Appena un mese dopo il suo ritiro dal calcio giocato, l’ex juventino Wojciech Szcz?sny ha accettato la proposta del Barcellona. (Pianetamilan.it)