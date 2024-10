Strafood non solo cibo: domani la presentazione a Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grande attesa per domani: a Roma arriva ‘Strafood. Non solo cibo”. Sarà presentato per la prima volta a Roma il manuale di Paola Buzzini e Luisa Manfrini che indaga varie opportunità per trasformare “semplici” cibi in preziose risorse alternative. ‘Strafood. Non solo cibo‘, uscito da poco per L’Airone Editrice, rappresenta a tutti gli effetti un autentico viaggio (full-immersion) che parte dal carrello della spesa e arriva alla scoperta di utilizzi originali di alcuni alimenti vegetali. Dalle straordinarie proprietà e dalle mille diverse possibilità di impiego, senza perderne nemmeno una briciola. Il volume sarà illustrato dalle stesse autrici, in un incontro moderato dal giornalista e scrittore Marco Gisotti, esperto di green. Evento in programma per la serata di domani (San Daniele), giovedì 10 ottobre alle ore 19:00. Danielebartocciblog.it - Strafood non solo cibo: domani la presentazione a Roma Leggi tutta la notizia su Danielebartocciblog.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Grande attesa per: aarriva ‘. Non”. Sarà presentato per la prima volta ail manuale di Paola Buzzini e Luisa Manfrini che indaga varie opportunità per trasformare “semplici” cibi in preziose risorse alternative. ‘. Non‘, uscito da poco per L’Airone Editrice, rappresenta a tutti gli effetti un autentico viaggio (full-immersion) che parte dal carrello della spesa e arriva alla scoperta di utilizzi originali di alcuni alimenti vegetali. Dalle straordinarie proprietà e dalle mille diverse possibilità di impiego, senza perderne nemmeno una briciola. Il volume sarà illustrato dalle stesse autrici, in un incontro moderato dal giornalista e scrittore Marco Gisotti, esperto di green. Evento in programma per la serata di(San Daniele), giovedì 10 ottobre alle ore 19:00.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma - non solo calcio : tante iniziative ad accompagnare la vigilia di Italia-Belgio - Roma, 9 ottobre 2024 – Non solo Italia-Belgio. Attraverso il Patto di Collaborazione i club si impegnano a condividere con la FIGC le rispettive attività e iniziative di formazione. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale è previsto l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità: per valorizzare l’impatto sociale della gara, verrà portata avanti una collaborazione con ‘La Locanda dei ... (Ilfaroonline.it)

Roma - in attacco si salva solo Dovbyk. Da Dybala a Soulé : i numeri di un reparto che fatica - L`inizio di stagione della Roma è stato caratterizzato da un saliscendi di emozioni e da risultati non entusiasmanti. Il ribaltatone in panchina... (Calciomercato.com)

Aveva solo 17 anni Edoardo - morto in un tragico incidente stradale a bordo del suo scooter. Sui social il ricordo straziante degli amici. Il drammatico schianto lunedì in zona Ostiense - a Roma - Un dolore che colpisce tutti Tra i messaggi di cordoglio si percepisce un senso di smarrimento per una vita interrotta improvvisamente. Parole che esprimono incredulità e commozione per una vita spezzata troppo presto. “Mi mancherai per sempre”, scrive un amico, mentre altri riflettono sulla fragilità della vita: “Pensare che poche ore prima eravamo insieme, com’è imprevedibile la vita”. (Dayitalianews.com)