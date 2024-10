Sinner-Medvedev in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Dopo l’Australia, l’America e l’Europa, non poteva mancare l’Asia come cornice al confronto tra Sinner e Medvedev, il quinto in stagione e il terzo di fila a livello di quarti di finale. Entrambi hanno infatti rispettato il pronostico, facendo valere il proprio status di testa di serie, e si ritroveranno a poco più di un mese dalla sfida di New York. Ampiamente favorito Sinner, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. Jannik spera inoltre di ristabilire la parità nei testa a testa, che vedono Medvedev avanti 7-6, e ovviamente di garantirsi un posto in semifinale (dove potrebbe ritrovare Alcaraz). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikse la vedrà contro Daniilnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Dopo l’Australia, l’America e l’Europa, non poteva mancare l’Asia come cornice al confronto tra, il quinto in stagione e il terzo di fila a livello di quarti di finale. Entrambi hanno infatti rispettato il pronostico, facendo valere il proprio status di testa di serie, e si ritroveranno a poco più di un mese dalla sfida di New York. Ampiamente favorito, ma il russo è un avversario insidioso che non va sottovalutato. Jannik spera inoltre di ristabilire la parità nei testa a testa, che vedonoavanti 7-6, e ovviamente di garantirsi un posto in semifinale (dove potrebbe ritrovare Alcaraz).

