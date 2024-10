Sì del Senato al ddl Zanettin, tetto 45 giorni a intercettazioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nell'Aula di Palazzo Madama si approva con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge di Pierantonio Zanettin (FI) che fissa un termine di 45 giorni alle intercettazioni. Il provvedimento, fortemente contestato dalle opposizioni, ad eccezione di Italia Viva che vota a favore del testo insieme alla maggioranza, passa ora alla Camera. Quotidiano.net - Sì del Senato al ddl Zanettin, tetto 45 giorni a intercettazioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nell'Aula di Palazzo Madama si approva con 83 sì, 49 no e 1 astenuto il disegno di legge di Pierantonio(FI) che fissa un termine di 45alle. Il provvedimento, fortemente contestato dalle opposizioni, ad eccezione di Italia Viva che vota a favore del testo insieme alla maggioranza, passa ora alla Camera.

