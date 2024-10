Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Mutande”, Il Nuovo Singolo di SUPERTELE

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “” è ildi, in uscita venerdì 11 ottobre con distribuzione Artist First che descrive come accogliere il disordine delle proprie emozioni, prendendosi sul serio solo in parte. L’artista esplora la banalità degli episodi quotidiani, arricchendoli con un tocco di ironia. “” è IldiCon il suo”,trae ispirazione dalla semplicità degli imprevisti quotidiani, trasformandoli in esplosioni di colore attraverso l’ironia. Il brano è caratterizzato da un pop leggero, pur non essendo del tutto privo di preoccupazioni. Il mondo musicale che crea è una fusione perfetta tra cantautorato contemporaneo e campioni di vecchia data, risultando in un pezzo coinvolgente e fresco che riesce a conquistare sin dal primo ascolto.