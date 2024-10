Scopri il Premio Andrea Parodi Un Evento Imperdibile di World Music con Antonello Salis e Altri Grandi Artisti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ stata inaugurata la seconda edizione del Premio Andrea Parodi con un concorso di World Music. i partecipanti includono Antonello Salis, Teresa Parodi, Patrizia Laquidara, Flo e Osso Sacro. L’Evento si svolgerà dal 10 al 12 ottobre 2024 presso il Teatro Massimo di Cagliari e sarà disponibile anche in streaming. Quasi al Via il Premio Andrea Parodi, uno dei Contest di World Music più Importanti d’Europa Sta per iniziare il Premio Andrea Parodi, un Evento di spicco nel panorama della World Music europea. Questo prestigioso contest si terrà al Teatro Massimo di Cagliari dal 10 al 12 ottobre, con inizio delle serate alle 20:30. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione presso il Boxoffice Sardegna (telefono: 070 657428 – email: Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri il Premio Andrea Parodi Un Evento Imperdibile di World Music con Antonello Salis e Altri Grandi Artisti Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ stata inaugurata la seconda edizione delcon un concorso di. i partecipanti includono, Teresa, Patrizia Laquidara, Flo e Osso Sacro. L’si svolgerà dal 10 al 12 ottobre 2024 presso il Teatro Massimo di Cagliari e sarà disponibile anche in streaming. Quasi al Via il, uno dei Contest dipiù Importanti d’Europa Sta per iniziare il, undi spicco nel panorama dellaeuropea. Questo prestigioso contest si terrà al Teatro Massimo di Cagliari dal 10 al 12 ottobre, con inizio delle serate alle 20:30. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione presso il Boxoffice Sardegna (telefono: 070 657428 – email: [email protected] ).

Premio Andrea Parodi - memoria e futuro - Sono passate quasi due decadi da quel 17 ottobre 2006 quando Andrea Parodi se ne andò via eppure la sua musica continua a risuonare e intrigare, interpretata da giovani musicisti […] The post Premio Andrea Parodi, memoria e futuro first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

Premio Andrea Parodi : nel cast anche l’argentina Teresa Parodi - Per alcuni dei finalisti ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati ad esibirsi in festival partner del Premio (come Mare e Miniere, Premio Bianca d’Aponte, Mo’l’estate Spirit Festival, Festival del torto). . 500, oltre alla possibilità di esibirsi nel 2025 in alcuni festival partner del Parodi, come Jazz in Sardegna e Folkest (Friuli), e nello stesso Premio Andrea Parodi. (Lopinionista.it)

Teresa Parodi Ospite d’Onore al Premio Andrea Parodi 2024 - (Unione nazionale autori), Siedas, Boxofficesardegna, AF Motors, Cuore dell’isola, Produzioni Sardegna. Per maggiori informazioni: http://www. Anteprima a Quartu Sant’Elena La manifestazione ha già preso il via con un’anteprima il 21 settembre a Quartu Sant’Elena. Andiamo a scoprire il parterre degli ospiti del Premio Andrea Parodi 2024 che rappresenta un viaggio nella World Music ... (Spettacolo.periodicodaily.com)