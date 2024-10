Salute mentale. Fondazione The Bridge: “Combattere lo stigma ripartendo dai giovani e da un uso equilibrato della tecnologia” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - “Il futuro della Salute mentale: tra rischi e opportunità”. Se ne è parlato a Roma, nel corso di una tavola rotonda con esperti, esponenti istituzionali e stakeholder, presso la sala stampa di Palazzo Montecitorio, su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente Ilgiornaleditalia.it - Salute mentale. Fondazione The Bridge: “Combattere lo stigma ripartendo dai giovani e da un uso equilibrato della tecnologia” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 - “Il futuro: tra rischi e opportunità”. Se ne è parlato a Roma, nel corso di una tavola rotonda con esperti, esponenti istituzionali e stakeholder, presso la sala stampa di Palazzo Montecitorio, su iniziativa del deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Bari musica - danza e moda per dire “no” allo stigma e ai pregiudizi nella Giornata mondiale della salute mentale - Il 10 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della salute mentale, il World Health Mental Day, in occasione della quale il Centro di salute mentale della città di Bari (Area 4), ha organizzato una campagna di sensibilizzazione contro lo stigma e i pregiudizi sul tema, dal... (Baritoday.it)

La giornata della salute mentale è un’occasione per riflettere sui danni di alcol e droga sui giovani - I risvolti dell’uso di sostanze si vedono anche negli incidenti stradali e in comportamenti alterati. Una percentuale che cresce con il passare degli anni. . Che illustri ai ragazzi la pericolosità delle droghe. Dare ai ragazzi la possibilità di avere una prospettiva diversa significa anche e soprattutto potenziare la rete degli interventi sociali. (Secoloditalia.it)

Settimana della Salute Mentale : al via il ciclo di eventi del DSM dell’ASL Benevento - La mattinata ha preso il via alle 10 presso il Ponte Leproso di Benevento, con una camminata urbana che ha rivelato angoli nascosti della città, offrendo l’opportunità di praticare attività fisica in un contesto di scoperta del territorio. it. La giornata dell’8 ottobre è stata dedicata interamente al benessere psicofisico, con attività rivolte a pazienti, familiari e cittadini. (Anteprima24.it)