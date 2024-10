Qual è il sogno che Kvaratskhelia vuole realizzare con la maglia del Napoli: la rivelazione dell'attaccante (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Più di tutto, sogno di Qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni Napolitoday.it - Qual è il sogno che Kvaratskhelia vuole realizzare con la maglia del Napoli: la rivelazione dell'attaccante Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Più di tutto,diificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è ildi ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni

Kvaratskhelia : «Conte è uno dei migliori al mondo - sogno di vincere la Champions» - Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. . So che mio figlio vedrà tutto questo quando sarà grande, e questo mi rende così felice che è difficile per me esprimerlo a parole. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. (Ilnapolista.it)

Kvaratskhelia allo scoperto : «Sogno di vincere la Champions con il Napoli. Conte? Tra i migliori al Mondo - stiamo migliorando tutti» - Le parole di Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano del Napoli, sui suoi obiettivi con la maglia azzurra. CONTE – «Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un […]. Tutti i dettagli in merito Khvicha Kvaratskhelia ha parlato del Napoli in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Fifa dal ritiro della Georgia. (Calcionews24.com)

Kvaratskhelia : “Il mio sogno? Il Mondiale con la Georgia e vincere la Champions con il mio club” - FIFA – Kvaratskhelia: “Il mio sogno? Il Mondiale con la Georgia e vincere la Champions con il mio club” L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha … L'articolo Kvaratskhelia: “Il mio sogno? Il Mondiale con la Georgia e vincere la Champions con il mio club” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)