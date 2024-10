Poste Italiane: ad Avellino continua la ricerca di consulenti finanziari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Poste Italiane ricerca in provincia di Avellino laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari.I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali Avellinotoday.it - Poste Italiane: ad Avellino continua la ricerca di consulenti finanziari Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)in provincia dilaureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come.Idirappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali

Poste Italiane - Avellino prima provincia in Italia per numero di buoni pro capite - Libretti di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali sono le forme di risparmio più amate in provincia di Avellino. In media, ad oggi, ogni abitante ha almeno 3 buoni fruttiferi postali e un libretto, garantendo così alla provincia irpina il primo posto in Italia per prodotti di risparmio posseduti... (Avellinotoday.it)

Tornano anche a Frosinone e provincia i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale e sull’Educazione Finanziaria - Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. Tornano anche a Frosinone e provincia i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale e sull’Educazione Finanziaria. . Giovedì 10 ottobre, a. (Frosinonetoday.it)

Poste Italiane - ad Avellino webinar gratuiti per la World Investor Week - Poste Italiane conferma anche questa settimana gli appuntamenti in modalità webinar di Educazione Finanziaria. Oggi e giovedì 10 ottobre è previsto un doppio appuntamento sulla tematica “Il risparmio e gli investimenti”. I suddetti webinar ricadono nella settimana mondiale dell’investitore... (Avellinotoday.it)