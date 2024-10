PORTOBELLO: LA SERIE EVENTO RAI SU ENZO TORTORA DIRETTA DA MARCO BELLOCCHIO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MARCO BELLOCCHIO è tornato sul set con un nuovo progetto, una SERIE televisiva per Rai1 dal titolo PORTOBELLO incentrata sul caso ENZO TORTORA. (Grazie al sempre attento Gianluca per la segnalazione) La SERIE di Rai Fiction sarà composta da sei episodi e approfondirà la vera storia del popolare conduttore televisivo italiano, vittima di uno dei più clamorosi episodi di malagiustizia italiana. Nel 1985 TORTORA fu infatti erroneamente accusato, sulla base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali, di associazione camorristica e traffico di droga. Bubinoblog - PORTOBELLO: LA SERIE EVENTO RAI SU ENZO TORTORA DIRETTA DA MARCO BELLOCCHIO Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è tornato sul set con un nuovo progetto, unatelevisiva per Rai1 dal titoloincentrata sul caso. (Grazie al sempre attento Gianluca per la segnalazione) Ladi Rai Fiction sarà composta da sei episodi e approfondirà la vera storia del popolare conduttore televisivo italiano, vittima di uno dei più clamorosi episodi di malagiustizia italiana. Nel 1985fu infatti erroneamente accusato, sulla base di accuse formulate da soggetti provenienti da contesti criminali, di associazione camorristica e traffico di droga.

