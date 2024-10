Pilota della Turkish Airlines muore in volo, panico a bordo: atterraggio di emergenza a New York (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pilota della Turkish Airlines muore in volo: atterraggio di emergenza Tragedia a bordo del volo della Turkish Airlines: il Pilota, infatti, è morto durante la tratta Seattle-Istanbul costringendo l’aereo a un atterraggio d’emergenza a New York. La notizia è stata fornita sul suo profilo X dal portavoce della compagnia aerea turca, Yahya Ustun. L’aereo era decollato nella serata di martedì 8 ottobre da Seattle ed è atterrato all’aeroporto John F. Kennedy di New York poco prima delle 6 di mercoledì 9 ottobre. “Il Pilota del nostro Airbus 350, volo TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il volo” ha spiegato il portavoce della Turkish Airlines. TK204 sefer say?l? Seatle- ?stanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uça??m?z?n Kaptan Pilot’u ?lçehin PEHL?VAN, sefer esnas?nda bayg?nl?k geçirmi?tir. Tpi.it - Pilota della Turkish Airlines muore in volo, panico a bordo: atterraggio di emergenza a New York Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)indiTragedia adel: il, infatti, è morto durante la tratta Seattle-Istanbul costringendo l’aereo a und’a New. La notizia è stata fornita sul suo profilo X dal portavocecompagnia aerea turca, Yahya Ustun. L’aereo era decollato nella serata di martedì 8 ottobre da Seattle ed è atterrato all’aeroporto John F. Kennedy di Newpoco prima delle 6 di mercoledì 9 ottobre. “Ildel nostro Airbus 350,TK204 da Seattle a Istanbul, è collassato durante il” ha spiegato il portavoce. TK204 sefer say?l? Seatle- ?stanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uça??m?z?n Kaptan Pilot’u ?lçehin PEHL?VAN, sefer esnas?nda bayg?nl?k geçirmi?tir.

