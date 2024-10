Otto decenni di musica di altissimo livello: si inaugura alla Sapienza una stagione concertistica unica e immersiva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia nel centro di Roma una straordinaria stagione concertistica contraddistinta da un'ampia gamma di proposte musicali. Grazie ai prezzi di abbonamenti e biglietti alla portata di tutti, la manifestazione è pensata per accogliere un pubblico variegato, promettendo esperienze musicali Romatoday.it - Otto decenni di musica di altissimo livello: si inaugura alla Sapienza una stagione concertistica unica e immersiva Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia nel centro di Roma una straordinariacontraddistinta da un'ampia gamma di proposteli. Grazie ai prezzi di abbonamenti e bigliettiportata di tutti, la manifestazione è pensata per accogliere un pubblico variegato, promettendo esperienzeli

Il dottor Alì : trama e streaming Stagione 2 puntata 31 : Sull’attenti - Il futuro di Doruk: L’incertezza aleggia sul futuro di Doruk all’interno dell’ospedale, lasciando i fan con l’ansia di scoprire cosa accadrà al suo personaggio. Il dottor Alì: streaming L’episodio 31 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. . Deve bilanciare la sua lealtà verso i suoi amici e colleghi con le richieste del nuovo primario. (Ascoltitv.it)

Il dottor Alì : trama e streaming Stagione 2 puntata 30 : Dalla mia parte - Il suo rifiuto di sottomettersi a Muhsin lo isola, trovando sostegno solo in Nazl? e Ferman. 31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Il dottor Alì – Trama episodio 2/30 Assolutamente! Ecco un riassunto più conciso e dettagliato della trama che hai descritto: Conflitto generazionale e rivalità: Ali, un personaggio forte e determinato, si trova a dover affrontare l’arrivo di Muhsin, una ... (Ascoltitv.it)

Capua : il 13 ottobre «Nova» di Palasciano apre la nuova stagione di FaziOpenTheater - Sao ko kelli celi unqua li possette neuno»: l’addio alle scene di Marco Palasciano, ingegno il più poliedrico ma ormai quasi eremitico. it. Questa polistilistica operina – c’è tutto il teatro antico e moderno, alto e basso, giocosamente ricombinato – doveva in teoria concentrarsi sulla storia del placito capuano; ed è finita col trattare dello stesso Palasciano che, tra le fatiche dei suoi ... (Anteprima24.it)

Riparte Una giornata particolare. La prima che raccontiamo è la visita di Hitler a Mussolini. La storia dei due dittatori. Dal 9 ottobre la nuova stagione del programma di storia e cultura su La7 - Giacomo Matteotti e noi” di Concetto Vecchio: la recensione di Aldo Cazzullo «Altre puntate saranno dedicate al Novecento, 2 luglio 1946, il referendum Monarchia-Repubblica, quando finalmente anche le donne possono votare. Storie che apparentemente parlano del passato, ma che sono fili che arrivano fino ai giorni nostri», ha concluso Cazzullo. (Iodonna.it)

“Matti per la Musica!” la prevendita online dei biglietti per la Stagione 2024/2025 parte il 12 ottobre - Chiusura in Grande Stile con Louis Lortie Infine, giovedì 3 aprile 2025, la stagione si concluderà con l’esibizione di Louis Lortie, uno dei pianisti più versatili del nostro tempo. Durante il concerto, Lortie presenterà una serie di “Variazioni pianistiche”, rendendo omaggio tanto ai classici di Beethoven quanto alla poesia di Mendelssohn. (Spettacolo.periodicodaily.com)