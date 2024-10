"No al centro commerciale. I partiti facciano chiarezza" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In questi giorni il Carlino si è occupato molto del progetto che dovrebbe portare alla costruzione del centro Simonetti a Piediripa, ennesima area commerciale nella frazione. In merito interviene anche Fabrizio Principi, componente di minoranza del Consiglio di quartiere della frazione. "Nei giorni scorsi ho letto le opinioni, in gran parte favorevoli, degli operatori commerciali che hanno le loro attività qui. Ma di cosa ne pensano i cittadini, di chi come noi risiede a Piediripa, vive cura e ama la frazione a chi interessa? Tutti continueranno a passarci sopra la testa, decisioni importanti che a lungo termine condizioneranno pesantemente la nostra vita. Ilrestodelcarlino.it - "No al centro commerciale. I partiti facciano chiarezza" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In questi giorni il Carlino si è occupato molto del progetto che dovrebbe portare alla costruzione delSimonetti a Piediripa, ennesima areanella frazione. In merito interviene anche Fabrizio Principi, componente di minoranza del Consiglio di quartiere della frazione. "Nei giorni scorsi ho letto le opinioni, in gran parte favorevoli, degli operatori commerciali che hanno le loro attività qui. Ma di cosa ne pensano i cittadini, di chi come noi risiede a Piediripa, vive cura e ama la frazione a chi interessa? Tutti continueranno a passarci sopra la testa, decisioni importanti che a lungo termine condizioneranno pesantemente la nostra vita.

