Mobilità docenti, rinnovo contratto 2025/28: apertura Ministero per attenuare vincoli e rivedere tabelle di valutazione. Domande in primavera (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è tenuto oggi l'incontro tra Ministero e sindacati relativamente al rinnovo del contratto sulla Mobilità per il prossimo triennio. In diretta su OrizzonteScuolaTv, la sindacalista Chiara Cozzetto (Anief), ha anticipato quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione per quanto riguarda il rinnovo e l'avvio delle operazioni di Mobilità

