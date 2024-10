Mercato Napoli, è la sorpresa della Serie A: gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Napoli mette gli occhi su uno dei giocatori rivelazione di questa prima fase di stagione in Serie A: dopo il tentativo della scorsa estate, gli azzurri sono pronti a riprovarci al termine della stagione. Il nuovo Napoli di Antonio Conte sta ingranando sempre di più e a dimostrarlo è il primo posto in classifica, in solitario, con cui gli azzurri hanno chiuso il secondo ciclo di partite, prima della seconda sosta stagionale per le Nazionale. Il cambio di sistema di gioco sembra aver giovato ai partenopei, che possono ora contare su un Romelu Lukaku già trascinatore, malgrado – come ammesso sia da Antonio Conte che dal Commissario Tecnico del Belgio, Domenico Tedesco – non sia ancora al top della condizione. Un reparto, quello offensivo, che ha visto molte novità, come David Neres, il cui impatto è stato formidabile. Spazionapoli.it - Mercato Napoli, è la sorpresa della Serie A: gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilmette gli occhi su uno dei giocatori rivelazione di questa prima fase di stagione inA: dopo il tentativoscorsa estate, glisono pronti a riprovarci al terminestagione. Il nuovodi Antonio Conte sta ingranando sempre di più e a dimostrarlo è il primo posto in classifica, in solitario, con cui glichiuso il secondo ciclo di partite, primaseconda sosta stagionale per le Nazionale. Il cambio di sistema di gioco sembra aver giovato ai partenopei, che possono ora contare su un Romelu Lukaku già trascinatore, malgrado – come ammesso sia da Antonio Conte che dal Commissario Tecnico del Belgio, Domenico Tedesco – non sia ancora al topcondizione. Un reparto, quello offensivo, che ha visto molte novità, come David Neres, il cui impatto è stato formidabile.

