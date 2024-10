Max Pezzali torna al Lucca Comics & Games (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo della stagione live 2022/23 con un totale di oltre 520mila presenze tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti e la grande conclusione al Circo Massimo, Max è stato grande protagonista dell’estate live 2024 con la sua prima tournée negli stadi, MAX FOREVER (Hits Only), che ha superato il tetto dei 400 mila biglietti venduti. Quest’inverno salirà di nuovo sul palco da dicembre con 17 nuovi show tra il Forum di Milano e il Palazzo dello Sport di Roma, quasi tutti già  sold out. Questo inverno Max Pezzali tornerà anche a Lucca Comics & Games per presentare il suo nuovo comic book. Max torna sarà a Lucca Comics & Games 2024, a distanza di un anno dalla presentazione di Max Forever All Stars, con il terzo volume di questo albo illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni. Nerdpool.it - Max Pezzali torna al Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo il successo della stagione live 2022/23 con un totale di oltre 520mila presenze tra la doppia data a San Siro, un tour sold out in 30 palazzetti e la grande conclusione al Circo Massimo, Max è stato grande protagonista dell’estate live 2024 con la sua prima tournée negli stadi, MAX FOREVER (Hits Only), che ha superato il tetto dei 400 mila biglietti venduti. Quest’inverno salirà di nuovo sul palco da dicembre con 17 nuovi show tra il Forum di Milano e il Palazzo dello Sport di Roma, quasi tutti già  sold out. Questo inverno Maxtornerà anche aper presentare il suo nuovo comic book. Maxsarà a2024, a distanza di un anno dalla presentazione di Max Forever All Stars, con il terzo volume di questo albo illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni.

