Marcello Lippi, la festa con i campioni del mondo. La dedica di Renato Zero

Una grande sorpresa per Marcello Lippi. Ieri sera, 8 ottobre, a Viareggio presso il Grande Hotel Principe di Piemonte l'ex calciatore e allenatore è stato sorpreso da una reunion organizzata dal figlio Davide Lippi. Da Totti a Buffon, fino a Renato Zero. Una reunion dal gusto mondiale per il ct dell'Italia campione nel 2006. "A modo mio, ho vinto un campionato del mondo anch'io!", ha scritto Renato Zero a corredo di uno scatto, condiviso sui canali social, che lo ritrae insieme ad alcuni dei campioni della Nazionale di calcio dei Mondiali in Germania. "I migliori anni della nostra vita", si legge nel commento scritto da Fabio Cannavaro, riprendendo il titolo della canzone più celebre del cantante romano. Tutti i presenti alla cena hanno ripercorso i momenti memorabili del mondiale vinto nel 2006.

