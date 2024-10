LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: 3 punti pesantissimi ma che sofferenza in Norvegia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94? TRIPLICE FISCHIOOO! Vince la Juventus che batte 0-1 un ottimo Valerenga. Vittoria soffertissima per le ragazze di Canzi! 93? Altro sospiro di sollievo, sempre Godo di testa, soluzione non distante dal palo: buon per la Juventus. 92? Altissima la botta di Tvedten, su schema giocato corto. Respira la Juventus. 91? Punizione per le padrone di casa,per un fallo di Bergamaschi dal limite dell’area. 90? Super cross di Saevik per il colpo di testa di Godo su inserimento, soluzione alta. Assegnati 4 minuti di recupero intanto. sofferenza immane. 87? Ennesimo brivido, Godo sciupa clamorosamente su cross da rimessa laterale: ha bucato l’uscita Peyraud-Magnin, graziata dalla numero 11 che stropiccia il sinistro a porta praticamente sguarnita. La Juventus patisce la fisicità delle norvegesi, in ottima forma. Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: 3 punti pesantissimi ma che sofferenza in Norvegia Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? TRIPLICE FISCHIOOO! Vince lache batte 0-1 un ottimo. Vittoria soffertissima per le ragazze di Canzi! 93? Altro sospiro di sollievo, sempre Godo di testa, soluzione non distante dal palo: buon per la. 92? Altissima la botta di Tvedten, su schema giocato corto. Respira la. 91? Punizione per le padrone di casa,per un fallo di Bergamaschi dal limite dell’area. 90? Super cross di Saevik per il colpo di testa di Godo su inserimento, soluzione alta. Assegnati 4 minuti di recupero intanto.immane. 87? Ennesimo brivido, Godo sciupa clamorosamente su cross da rimessa laterale: ha bucato l’uscita Peyraud-Magnin, graziata dalla numero 11 che stropiccia il sinistro a porta praticamente sguarnita. Lapatisce la fisicità delle norvegesi, in ottima forma.

