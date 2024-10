“Lisa Marie Presley ha vissuto per due mesi in casa con il cadavere del corpo del figlio nel ghiaccio”: la rivelazione della figlia Riley Keough (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lisa Marie Presley, figlia del celebre Elvis, è morta il 12 gennaio 2023 ed è stata omaggiato con il libro “From Here to the Great Unknown”. Il titolo è un omaggio al testo di “Where No One Stands Alone” di Elvis Presley, una canzone che Lisa Marie ha registrato, in duetto con suo padre oltre 50 anni dopo la sua prima pubblicazione e oltre 40 anni dopo la sua morte. Il volume è stato scritto a quattro mani con la figlia Riley Keough, che è stata ospite dello speciale, andato in onda sulla CBS. Tra le dichiarazioni della co-autrice del libro, l’episodio che ha lasciato di stucco i telespettatori è stato quello relativo al suicidio del figlio Benjamin Keough, avvenuto nel 2020. “Sapevo che sarebbe stata la fine per lei – ha affermato Riley -. Ha tenuto il suo cadavere nel ghiaccio secco per due mesi nella sua casa di Los Angeles per conservarlo, in vista del funerale”. Ilfattoquotidiano.it - “Lisa Marie Presley ha vissuto per due mesi in casa con il cadavere del corpo del figlio nel ghiaccio”: la rivelazione della figlia Riley Keough Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)del celebre Elvis, è morta il 12 gennaio 2023 ed è stata omaggiato con il libro “From Here to the Great Unknown”. Il titolo è un omaggio al testo di “Where No One Stands Alone” di Elvis, una canzone cheha registrato, in duetto con suo padre oltre 50 anni dopo la sua prima pubblicazione e oltre 40 anni dopo la sua morte. Il volume è stato scritto a quattro mani con la, che è stata ospite dello speciale, andato in onda sulla CBS. Tra le dichiarazionico-autrice del libro, l’episodio che ha lasciato di stucco i telespettatori è stato quello relativo al suicidio delBenjamin, avvenuto nel 2020. “Sapevo che sarebbe stata la fine per lei – ha affermato-. Ha tenuto il suonelsecco per duenella suadi Los Angeles per conservarlo, in vista del funerale”.

