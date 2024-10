Libero consorzio comunale, indette le elezioni: il 15 dicembre si vota per presidente e Consiglio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono state indette, su decreto del presidente della Regione Renato e dell'assessore Andrea Messina, per domenica 15 dicembre le elezioni dei presidenti e dei Consigli dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei Consigli metropolitani di Palermo Agrigentonotizie.it - Libero consorzio comunale, indette le elezioni: il 15 dicembre si vota per presidente e Consiglio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sono state, su decreto deldella Regione Renato e dell'assessore Andrea Messina, per domenica 15ledei presidenti e dei Consigli dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dei Consigli metropolitani di Palermo

